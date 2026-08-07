Junín: al menos dos muertos y dos heridos de consideración deja caída de auto a un abismo

Una pareja de esposos falleció luego que el auto en el que se desplazaban se despistara y cayera, el último martes, a un abismo en la carretera Andamarca–Comas, sector Toro Lumi Maraynioc, en la región Junín.

Asimismo, sus hijos de 8 y 2 años de edad, quienes también viajaban en el vehículo, resultaron heridos de consideración; fueron auxiliados por los pobladores que los llevaron a un hospital para recibir atención.

CAUSAS DEL ACCIDENTE

El automóvil quedó completamente destrozado tras precipitarse por el abismo y terminar atrapado entre árboles y arbustos. La pareja y sus hijos regresaban a la ciudad de Huancayo tras pasar unos días en Concepción.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente; agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) investigan el caso. Trascendió que las malas condiciones de la carretera podrían haber originado la tragedia.