Puno: capturan a tres sujetos que trasladaban más de 40 paquetes de droga en una camioneta

La Policía Nacional informó que tres personas fueron detenidas por trasladar 49 paquetes de droga en una camioneta. La intervención se realizó en el distrito de San Miguel, provincia de San Román, región de Puno.

Los detenidos, que opusieron tenaz resistencia al momento de la detención, fueron identificados como Brayan Ch., de 28 años, quien conducía la moderna camioneta, Eusebio O., de 40 años, y Yeffer Y., de 39 años.

ILÍCITA MERCADERÍA

Durante la exhaustiva revisión al vehículo, los efectivos policiales hallaron los paquetes tipo ladrillo con cinta amarilla y plástico negro. Todo lo decomisado fue llevado inmediatamente al Área de Antidrogas de Juliaca.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. En todo momento los sujetos se negaron a revelar el destino de ilícita mercadería y quiénes se la entregaron.