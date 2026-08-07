Sismo de magnitud 5.0 en Junín deja un herido y provoca caída de viviendas en Chongos Bajo

Indeci informó que una persona resultó herida y fue trasladada a un centro de salud. Algunas viviendas que quedaron inhabitables tras el sismo del pasado 18 de julio terminaron de colapsar.

Un nuevo sismo de magnitud 5.0 remeció la región Junín la tarde de este jueves 6 de agosto, dejando hasta el momento una persona herida y daños materiales en viviendas de la localidad de Chongos Bajo.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico se registró a la 1:57 p. m. y tuvo su epicentro a 19 kilómetros al suroeste de Chupaca, con una profundidad de 9 kilómetros. El sismo alcanzó una intensidad de grado V en Chupaca.

El general Julio Gálvez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en Junín, informó que una persona resultó herida en Chongos Bajo y fue trasladada a un establecimiento de salud para recibir atención.

“En Chongos Bajo se está reportando un herido, ya está siendo trasladado a la posta, y estamos en comunicación con los funcionarios de las municipalidades, están haciendo la evaluación”, señaló.

COLAPSO DE VIVIENDAS

Asimismo, indicó que el movimiento fue sentido con gran intensidad y provocó el colapso de algunas viviendas que ya habían quedado inhabitables tras el sismo de magnitud 5.1 registrado el pasado 18 de julio.

“Hay viviendas inhabitables que se han terminado de caer. Por lo menos acá, en Chongos Bajo, he visto cerca de dos viviendas que se han terminado de caer. Son inhabitables. A Dios gracias que no hay gente adentro”, explicó.

Ante esta situación, el representante de Indeci pidió a los ciudadanos mantenerse alejados de las edificaciones que presentan daños estructurales debido al riesgo de nuevos desprendimientos o colapsos.

Este nuevo movimiento telúrico ocurre poco más de dos semanas después del sismo de magnitud 5.1 que afectó Junín y dejó cinco fallecidos, decenas de heridos y daños materiales en distintas localidades de la región.