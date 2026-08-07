Junín: piden declaratoria de emergencia por sismo que dejó heridos y varias viviendas inhabitables

Ante los daños ocasionados por el movimiento telúrico registrado la tarde de ayer, Cristhian Zúñiga, alcalde del distrito de Chongos Alto, en la región Junín, pidió que su jurisdicción sea declarada en emergencia.

La autoridad municipal señaló que en su distrito más de 45 casas quedaron inhabitables, afectando a varias familias, y una persona resultó lesionada, tras el sismo de 5.0 que tuvo como epicentro la ciudad de Chupaca.

COLAPSARON CASAS

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el sismo se registró ayer a la 1:57 p. m. y tuvo su epicentro a 19 kilómetros al suroeste de la localidad de Chupaca, región Junín, con una profundidad de 9 kilómetros.

El general Julio Gálvez, jefe del Indeci en Junín, dijo que hay un herido en el distrito de Chongos Bajo y colapsaron casas que habían quedado afectadas tras el temblor de magnitud 5.1 registrado el pasado 18 de julio.