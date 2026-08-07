Incendios forestales causan muerte y destruyen bosques en Pasco

Las autoridades investigan las causas de los siniestros y advierten sobre el riesgo de nuevas emergencias en la región.

La región Pasco volvió a ser escenario de una emergencia por incendios forestales. Un siniestro registrado en el sector de Iscocancha, en el centro poblado de Pomayaros, distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión, dejó una persona fallecida y afectó más de seis hectáreas de cobertura natural, según el reporte preliminar de las autoridades.

La gran magnitud de la emergencia hizo que la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Pasco desplegara a dos brigadistas de intervención inicial para apoyar en las labores de respuesta y coordinación con las instituciones responsables de atender este tipo de desastres.

Junto a ellos también se sumó la ayuda de los especialistas de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) que junto a la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión y la Policía Nacional iniciaron las diligencias correspondientes para establecer las causas que provocaron el incendio.

INCENDIO TAMBIÉN AFECTÓ A HUARICA

La emergencia se extendió también al distrito de Huariaca, donde otro incendio forestal arrasó varias hectáreas de árboles de eucalipto. El fuego movilizó a personal de Serenazgo, agentes de la Policía Nacional, trabajadores del Centro de Salud y autoridades del centro poblado de Acobamba.

Tras varias horas de labores, los equipos de emergencia lograron controlar las llamas cerca de las 9:00 de la noche, evitando que el fuego continúe propagándose. La intervención conjunta permitió reducir el riesgo para la población y las áreas naturales cercanas.

AUTORIDADES EXHORTAN A EVITAR QUEMAS

Frente a estas emergencias, la DIRESA Pasco hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la quema de pastizales y residuos agrícolas, debido a que estas prácticas pueden generar incendios difíciles de controlar y poner en peligro a las comunidades cercanas.

Asimismo, las autoridades pidieron denunciar cualquier acto que pueda provocar incendios forestales de manera intencional y estos son una amenaza no solo a la vida de las personas sino también se ocasionan daños a los ecosistemas