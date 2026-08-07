Pacientes de EsSalud denuncian largas demoras para conseguir citas en hospitales de Chiclayo

Asegurados de los hospitales Almanzor Aguinaga Asenjo y Naylamp, en Chiclayo, volvieron a expresar su malestar por las dificultades para conseguir citas médicas y acceder a distintos servicios de salud.

Estos reclamos se registraron durante la jornada del lunes 3 de agosto, principalmente entre adultos mayores que acudieron en busca de atención, donde los pacientes del hospital Naylamp fueron informados que las citas para Medicina General ya se habían agotado siendo derivados por interconsultas hasta conseguir una nueva fecha de atención.

La situación también generó preocupación entre pacientes del Almanzor Aguinaga Asenjo, quienes denunciaron prolongadas demoras para acceder a exámenes y consultas especializadas. Asimismo esta situación no solo se ve reflejada en la adquisición de citas médicas sino también en la demora en sus referencias y la entrega de sus medicamentos.

LARGAS ESPERAS PARA EXÁMENES Y ESPECIALISTAS

Entre los testimonios recogidos figura el de un adulto mayor que espera desde septiembre de 2025 por una resonancia magnética en el Almanzor Aguinaga. Otro paciente señaló que tiene pendiente el mismo procedimiento desde agosto del año pasado y que, al consultar por su caso, solo recibió como respuesta que continúa en lista de espera.

A estas denuncias se sumó la de un asegurado con hipotiroidismo, cuya consulta con un especialista en endocrinología habría sido reprogramada hasta septiembre, pese a que necesita controles periódicos.

RECLAMOS POR REFERENCIAS Y MÉDICAMENTOS

Por otro lado, también denunciaron que algunas referencias pueden demorar más de un mes y cuestionaron la falta de medicamentos, incluida la insulina. Ante esta situación, la Red Prestacional Lambayeque prepara la contratación de teleoperadores para fortalecer la atención de los asegurados mediante la plataforma EsSalud en Línea.