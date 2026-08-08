Puno: sujeto fue condenado a 35 años de prisión por matar a turista alemana durante asalto

La Corte Superior de Justicia de Puno condenó a 35 años de prisión a Olguin Pacompia, tras hallarlo culpable de un asalto que terminó con la muerte de la alemana Aune Hartmann, suceso ocurrido hace 18 años en la isla Cota.

Según la Fiscalía, en el 2008 el sentenciado atacó a la víctima con una piedra con el objetivo de quitarle sus tarjetas bancarias y retirar el dinero. A consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza, la ciudadana extranjera falleció.

PENAL DE YANAMAYO

El condenado Pacompia Calsin estuvo prófugo todo este tiempo. Recién en abril de 2026 fue capturado, por lo que se pudo desarrollar el proceso judicial. Actualmente, cumple la condena en el penal de Yanamayo, en Puno.

La sentencia también fija una reparación civil de 27 mil 100 euros y 50 mil soles para los familiares de la víctima, quienes llegaron al país para asistir al juicio. La defensa del condenado señaló que apelará el fallo condenatorio.