Operativo en Chincha permite capturar a presuntos microcomercializadores de droga

Los intervenidos fueron sorprendidos con cientos de “ketes” y quedaron bajo investigación por presunta microcomercialización de drogas.

Tras un operativo ejecutado por agentes de la Comisaría PNP Pueblo Nuevo con apoyo de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) Chincha, dos hombres fueron detenidos luego de ser intervenidos con cientos de envoltorios que contenían una sustancia con características similares a la pasta básica de cocaína (PBC)

La intervención se realizó durante un patrullaje preventivo en la intersección de la calle María Parado de Bellido con el jirón Chincha, en donde los sujetos habrían intentado evadir la presencia de los efectivos, situación que motivó su identificación y posterior registro.

Los detenidos, quienes serían presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Envidiosos”, fueron identificados como Jhon Franclin Escobar Canchero (29) y Jairo Miguel Rodríguez García (40).

HALLAN MAS DE 200 ENVOLTORIOS CON PRESUNTA DROGA

Los agentes encontraron 224 envoltorios de papel doblado, conocidos como “ketes” durante una intervención policial, estos contenían una sustancia pulverulenta que tendría características similares a la pasta básica de cocaína.

El material incautado fue trasladado junto con los intervenidos hasta la Comisaría PNP Pueblo Nuevo, donde se realizaron las diligencias correspondientes para determinar la procedencia de la droga y la responsabilidad de los detenidos.

CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN

Por otro lado, la Policía informó que Escobar Canchero y Rodríguez García quedaron a disposición de la Sección de Delitos y Faltas de la dependencia policial mientras avanzan las investigaciones del caso.