Madre de Dios: PNP interviene a más de 2300 personas en megaoperativo en La Pampa

La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un megaoperativo de control territorial en la zona de La Pampa, en el departamento de Madre de Dios, con el despliegue de más de 200 efectivos policiales desde la tarde de ayer hasta la madrugada de hoy.

La intervención, que se realizó en el tramo comprendido entre los kilómetros 107 y 115 de la Carretera Interoceánica, contó con el apoyo del Ministerio Público, el Ejército del Perú y el Serenazgo de Tambopata. Los operativos incluyeron intervenciones en bares, discotecas, hospedajes, hoteles y restaurantes de la zona.

Durante el megaoperativo, fueron intervenidas aproximadamente 2310 personas y fiscalizados 560 vehículos, como parte de las acciones de control territorial orientadas a prevenir la comisión de delitos y fortalecer el orden interno en esta zona del país.

Requisitoriados caos

En la intervención, la PNP capturó a 16 personas con requisitorias vigentes por delitos como violación sexual, hurto agravado y violencia familiar, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades.

Captura y rescate de menor

Además, se detuvo a tres personas por presuntos delitos de receptación y trata de personas, y se rescató a una adolescente de 14 años que se encontraba en un hospedaje. También se intervino a un ciudadano extranjero por infracción a la Ley de Migraciones.