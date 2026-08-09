Tragedia en Cusco: al menos nueve muertos y seis heridos deja choque de miniván contra tráiler

Al menos nueve personas fallecieron y seis resultaron heridas en un violento accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del último sábado en la carretera Cusco-Arequipa, a la altura del puente Pulperas, zona de Pallpata, distrito de Espinar.

La miniván de transporte público, con placa VBD-687 y perteneciente a la empresa 'Russo', impactó por alcance contra un tráiler que se encontraba detenido en la vía. Tras el impacto, otros conductores y pasajeros que transitaban por el sector acudieron a auxiliar a las víctimas.

Unidades de rescate llegaron al punto para evacuar a los heridos hacia centros hospitalarios debido a la gravedad de sus lesiones. Agentes de la Policía permanecieron en el lugar para iniciar las diligencias.

Investigan causas y diligencias

La zona quedó bajo custodia a la espera del representante del Ministerio Público, quien participará en el levantamiento de los cuerpos. Las causas del accidente aún no han sido establecidas por las autoridades

Efectivos de investigación recopilan evidencias para determinar las circunstancias exactas de la colisión. Entre los aspectos a analizar se encuentra si el tráiler contaba con la señalización correspondiente al detenerse en la carretera, así como las condiciones de circulación de la miniván.