Capturan sujeto sentenciado por violar y matar a una joven en Arequipa: estuvo 20 años prófugo

Tras paciente seguimiento, policías ubicaron y capturaron en el distrito de Ate a Henry Chauca, alias “Fabián”, prófugo de la justicia e incluido en la lista de los “Más Buscados” del Ministerio del Interior (Mininter).

El sujeto tenía una condena vigente de 16 años de pena privativa de la libertad por los delitos de homicidio, secuestro y violación sexual, relacionados con un hecho ocurrido en el distrito de Paucarpata, Arequipa, en 2005.

El caso se remonta al 22 de abril, cuando una estudiante de idiomas, tras salir de una discoteca, fue abordada por dos sujetos que conoció en el local, quienes le ofrecieron llevarla a su vivienda; la muchacha aceptó.

CANAL DE REGADÍO

Al final llevaron a la joven, de 19 años, a un descampado donde la violaron sexualmente, luego la golpearon y la asfixiaron en un canal de regadío. El que la contactó y manejó el auto fue identificado como Dalger Ramos.

Él fue sentenciado a 25 años de prisión y ya cumple su condena. Mientras Henry Chauca estuvo prófugo 20 años, hasta que la tarde de ayer fue detenido en el distrito de Ate, en una habitación que alquilaba.