Huanchaco: tráiler impacta contra vivienda tras despistarse en plena vía

El pesado vehículo quedó empotrado contra la vivienda tras salirse de su trayectoria por un presunto desperfecto mecánico.

Un accidente que habría ocurrido por un desperfecto mecánico que provocó que el conductor de un tráiler terminara estrellándose contra la fachada de una vivienda ubicada en la avenida Intipata, en el sector Nueva Esperanza, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo.

Tras el fuerte impacto, el vehículo quedó empotrado contra el frontis del inmueble, generando daños materiales tanto en la vivienda como en el propio tráiler. El hecho causó alarma entre los vecinos de la zona

Asimismo, personal de Serenazgo de la Municipalidad de Huanchaco llegó hasta el lugar para atender la emergencia y verificar lo ocurrido, donde no se reportaron personas heridas ya que los propietarios no se encontraban en la vivienda al momento del accidente.

TRÁILER TERMINÓ CONTRA VIVIENDA

Según la información preliminar, el conductor habría perdido el control de la unidad luego de registrarse una falla mecánica. El vehículo se salió de su trayectoria y terminó impactando directamente contra la fachada de la casa, ocasionando diversos daños materiales.

Por otro lado, la identidad del conductor no fue revelada. Tras el accidente, tanto el tráiler como el chofer fueron trasladados hasta la comisaría del sector para continuar con las diligencias correspondientes.