Conductor atropella a comerciante de la tercera edad y la abandona en Arequipa

La comerciante sufrió un fuerte golpe en la cabeza y permanece bajo atención médica mientras la Policía busca identificar al responsable.

Un accidente registrado en el Cercado de Arequipa, donde un conductor atropelló a una comerciante de golosinas de la tercera edad, identificada como Marcelina Yauli Anco, quién resultó herida tras el impacto durante la madrugada de este sábado 8 de agosto.

Tras el accidente que ocurrió alrededor de la 1:00 a.m, en la intersección de las calles Peral y Santa Marta, el conductor involucrado la trasladó hasta el Hospital Regional Honorio Delgado; sin embargo, posteriormente la habría abandonado y huyó del establecimiento.

Al lugar se acercaron Personal de Serenazgo de la Municipalidad, donde encontraron rasgos de sangre en la vía. Asimismo iniciaron con la búsqueda de la víctima en los principales hospitales de la ciudad. Posteriormente, llegaron al Hospital Honorio Delgado y lograron ubicar a la comerciante.

CONDUCTOR HABRÍA ABANDONADO A LA VÍCTIMA

Las cámaras de seguridad del Hospital Honorio Delgado permitieron conocer cómo llegó Marcelina Yauli al establecimiento aproximadamente a la 1:13 a. m. En las imágenes se observa a un hombre joven, vestido con casaca negra, jean oscuro y zapatillas negras, acompañándola mientras ambos ingresan caminando al hospital.

El sujeto permaneció unos minutos junto a la mujer y luego se retiró del lugar. De manera preliminar, se informó que habría señalado que iría a buscar el DNI de la víctima; sin embargo, terminó saliendo del hospital y no regresó. Las imágenes podrían ser utilizadas para identificarlo y esclarecer lo ocurrido.

COMERCIANTE SIGUE BAJO ATENCIÓN MÉDICA

Una familiar de Marcelina Yauli señaló que la mujer sufrió un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia del atropello. Debido a una herida en la frente, los médicos tuvieron que realizarle diez puntos de sutura y mantenerla bajo observación.

Por otro lado, el caso quedó a cargo de la Comisaría PNP Santa Marta, cuyos agentes deberán determinar las circunstancias del atropello e identificar al conductor involucrado.