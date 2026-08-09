Parque Bicentenario de Huancayo entra en su etapa final: ministro anuncia entrega en septiembre

El proyecto podría ser entregado entre septiembre y octubre y se convertirá en el primer Parque Bicentenario fuera de Lima.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, anunció que el Parque Bicentenario de Huancayo podría ser inaugurado en octubre, luego de supervisar personalmente el avance de los trabajos.

Durante su visita, Beingolea indicó que, una vez entregada esta primera fase, se continuará con la segunda etapa del proyecto hasta completar su implementación. Según explicó, la intención es que la obra alcance el 100 % de su ejecución en abril y que según el cronograma previsto la primera etapa de la obra estaría culminada en septiembre.

El Parque Bicentenario busca convertirse en un nuevo espacio para el desarrollo cultural y turístico de Huancayo. El proyecto contempla una biblioteca, auditorio, salas de exposición y ambientes destinados a las industrias culturales, además de extensas áreas verdes.

PARQUE BICENTENARIO REGISTRA 98% DE AVANCE

De acuerdo con la Municipalidad Provincial de Huancayo, la obra registra actualmente un 98 % de avance. Entre los trabajos que aún se encuentran pendientes figuran el equipamiento, la pintura y la implementación de las áreas verdes.

El gerente municipal, Joshelim Meza, estimó que la culminación de los trabajos podría concretarse entre septiembre y octubre. Más del 60% son áreas verdes. “Este proyecto va a solucionar la economía, el turismo y el tema del desagüe pluvial de esta zona que está afectada y que ha sido bastante olvidada”, indicó.

SERÁ EL PRIMERO FUERA DE LIMA

Beingolea recordó que inicialmente se planificó la construcción de 24 parques Bicentenario a nivel nacional; sin embargo, hasta el momento solo uno ha sido inaugurado en Lima. “Este va a ser el primero que se realiza en el interior del país”, sostuvo.