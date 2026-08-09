Ejecutivo establece nueva área protegida para preservar ecosistemas y recursos hídricos

La zona alberga cientos de especies de aves, mamíferos, anfibios y reptiles, además de diversas especies de flora.

El Gobierno oficializó la categorización de la Zona Reservada Río Nieva como Bosque de Protección Tijae–Río Nieva, mediante el Decreto Supremo N.° 011-2026-MINAM. La medida establece la protección definitiva de 30 017,45 hectáreas de bosques de las Yungas Peruanas, ubicadas entre las regiones Amazonas y San Martín.

La decisión, aprobada previamente por unanimidad en el Consejo de Ministros, permitirá conservar las cabeceras de cuenca del río Nieva y otras fuentes de agua que abastecen a más de 10 mil personas, entre comunidades nativas Awajún y poblaciones locales. Además, contribuirá a fortalecer uno de los principales corredores de biodiversidad del nororiente peruano.

Impulsada por el Ministerio del Ambiente, esta zona se convierte en la primera área natural protegida categorizada durante 2026 y en el séptimo Bosque de Protección del país. El territorio también cumple funciones importantes en la regulación del ciclo del agua, la captura de carbono y la adaptación frente a los efectos del cambio climático.

BIODIVERSIDAD EN EL BOSQUE DE PROTECCIÓN

El Bosque de Protección Tijae–Río Nieva alberga una amplia diversidad de especies, entre ellas 618 de aves, 72 de mamíferos, 99 de anfibios y reptiles, 13 de peces y más de 200 especies de flora. Este ecosistema constituye un refugio para numerosas especies de importancia ecológica.

Entre las especies amenazadas que habitan en la zona destacan el mono choro de cola amarilla, el mono nocturno andino, el oso de anteojos, el armadillo peludo y la lechucita bigotona. Su conservación representa una prioridad tanto para las autoridades nacionales como para organismos internacionales.

REFUERZAN CORREDOR DE CONSERVACIÓN

La nueva área protegida permitirá conectar ecosistemas estratégicos como el Bosque de Protección Alto Mayo, el Santuario Nacional Cordillera de Colán y diversas Áreas de Conservación Privada. Esta conexión facilita el desplazamiento de la fauna silvestre, favorece el intercambio genético y contribuye a preservar los ecosistemas del nororiente peruano.