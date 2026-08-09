Barranca: Policías abaten delincuente durante operativo para rescatar a empresario secuestrado

En amplio operativo policial, un conocido empresario fue rescatado tras ser secuestrado hace dos días. El hombre de 61 años fue encontrado maniatado de pies y manos dentro de una moderna camioneta, en una zona de Chiu Chiu, en Barranca.

"Estoy amarrado, ayúdenme, estoy amarrado", gritaba el secuestrado al escuchar llegar a los agentes. La víctima, identificada con las iniciales E. H. O., estaba en la parte posterior de una camioneta; no presentaba lesiones de consideración.

INTERCAMBIO DE DISPAROS

El empresario se dedicaba a la distribución de abarrotes al por mayor; a los días regresaba por el importe de la mercadería. Al momento del ataque tenía dinero en efectivo producto de las cobranzas, además de un celular de alta gama.

Las autoridades recibieron información sobre una camioneta estacionada en una zona agrícola; al llegar, fueron recibidas a balazos; en el intenso intercambio de disparos murió el sujeto que cuidaba a la víctima. Pedían un rescate de S/500 mil.