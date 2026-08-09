Senamhi emite alerta por condiciones climáticas adversas en la sierra peruana

El organismo meteorológico alertó sobre precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en localidades de la sierra centro y sur.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta ante la previsión de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur del país entre el domingo 9 y el martes 11 de agosto.

Según el Senamhi, durante estos días se esperan lluvias, granizo, aguanieve y nieve en zonas altoandinas, además de un incremento de los vientos y la posibilidad de descargas eléctricas. En algunos sectores de la costa también podrían registrarse episodios puntuales de lluvia y llovizna.

Los especialistas explicaron que estas condiciones estarán asociadas a la interacción de una vaguada, sistema meteorológico frío en altura, con el ingreso de aire húmedo proveniente del este.

LLUVIAS Y CAMBIOS DE TEMPERATURA

El incremento de la humedad y la presencia de mayor nubosidad podrían generar una disminución de la sensación térmica durante el día en las zonas altoandinas. Ante ello, las autoridades recomendaron a la población utilizar prendas adecuadas y adoptar medidas preventivas.

Las regiones que podrían verse afectadas por estas condiciones son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.

RECOMIENDAN TOMAR PRECAUCIONES

El Senamhi informó que continuará monitoreando la evolución de los sistemas meteorológicos para proporcionar información actualizada a la ciudadanía. La entidad exhortó a la población de las zonas involucradas a mantenerse atenta a sus canales oficiales y a los comunicados de las autoridades.