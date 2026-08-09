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Ayer, 07:33 PM

Tras cinco días de intensas labores logran extinguir incendio forestal en Santuario de Machupicchu

Con la verificación realizada hoy, se confirmó la liquidación del fuego. El Sernanp continuará con diversas acciones en la zona para contribuir a la protección del patrimonio natural.

Foto RPP / Referencial



El incendio forestal registrado en el cerro Poques, en el distrito de Machupicchu, Cusco, fue sofocado tras cinco días de intensas labores; brigadistas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) verificaron que el fuego se extinguió.

El incendio se registró entre los kilómetros 107+150 y 107+450, en el sector del cerro Poques, y afectó unas 2.5 hectáreas de bosque. No se registraron afectaciones en viviendas, infraestructura pública, animales, patrimonio cultural ni parcelas agrícolas.

PATRIMONIO NATURAL

Desde el inicio de la emergencia, el 3 de agosto, alrededor de 45 personas participaron en las acciones de atención, entre brigadistas del Sernanp, integrantes de CONSETTUR, personal de Infantería del Ejército del Perú – La Convención, entre otras instituciones.

Con la verificación realizada hoy, se confirmó la liquidación completa del incendio forestal. El Sernanp continuará con diversas acciones en la zona para contribuir a la protección del patrimonio natural del Santuario Histórico de Machupicchu.


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