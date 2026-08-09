Incendio forestal en Áncash: fuego afecta viviendas y varias hectáreas de pastizales

Según primeras informaciones, un incendio forestal que se registra en el distrito de San Luis, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, afectó 15 viviendas de material rústico y cinco hectáreas de pastizales.

El fuego se inició la mañana de ayer, sábado, en los alrededores del centro poblado de Muchcas y se propagó rápidamente debido a los fuertes vientos en la zona. Hasta el momento no hay fallecidos.

DIVERSOS SEMBRÍOS

Las familias damnificadas piden urgente ayuda a las autoridades distritales y regionales. Mientras las llamas avanzan y en las próximas horas podrían afectar los diversos sembríos de los campesinos.

Pobladores, bomberos y efectivos de la Policía Nacional tratan de sofocar el siniestro; cuentan con el apoyo de una cisterna. Las acciones para extinguir el fuego se intensifican con el paso de las horas.