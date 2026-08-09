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Hoy, 08:16 AM

Incendio forestal en Áncash: fuego afecta viviendas y varias hectáreas de pastizales

Las familias damnificadas piden urgente ayuda a las autoridades. Mientras las llamas avanzan y en las próximas horas podrían afectar los sembríos de los campesinos.

Foto RPP



Según primeras informaciones, un incendio forestal que se registra en el distrito de San Luis, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, afectó 15 viviendas de material rústico y cinco hectáreas de pastizales.

El fuego se inició la mañana de ayer, sábado, en los alrededores del centro poblado de Muchcas y se propagó rápidamente debido a los fuertes vientos en la zona. Hasta el momento no hay fallecidos.

DIVERSOS SEMBRÍOS

Las familias damnificadas piden urgente ayuda a las autoridades distritales y regionales. Mientras las llamas avanzan y en las próximas horas podrían afectar los diversos sembríos de los campesinos.

Pobladores, bomberos y efectivos de la Policía Nacional tratan de sofocar el siniestro; cuentan con el apoyo de una cisterna. Las acciones para extinguir el fuego se intensifican con el paso de las horas.


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