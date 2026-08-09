Dos muertos deja accidente de tránsito en Ica: excesiva velocidad sería la causa de la tragedia

La Policía Nacional informó que dos personas murieron, la tarde de ayer, en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 296 de la Panamericana Sur, en la región Ica; se trata del chofer de un auto y su copiloto.

Según testigos, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó impactando contra un árbol ubicado en el lado izquierdo de la carretera, en sentido de norte a sur. Las víctimas son de sexo masculino.

FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS

Trascendió que ambos sujetos fallecieron instantáneamente producto de fuertes golpes en la cabeza. Su identidad no fue revelada; transeúntes señalan que la unidad circulaba a excesiva velocidad.

Las autoridades indicaron que tomarán declaraciones a los testigos y revisarán las cámaras de seguridad para conocer más detalles sobre el mortal accidente. Al lugar llegaron familiares de las víctimas.