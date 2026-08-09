Auto con 6 pasajeros a bordo cae al río Mantaro en Jauja: tres mueren y uno está desaparecido

Un accidente de tránsito enluta a varias familias en la ciudad de Jauja, región Junín. La tarde de ayer, un auto-colectivo con 6 ocupantes se despistó y precipitó al río Mantaro. Solo dos personas pudieron salir con vida.

El suceso se registró en el km. 58.700 de la Carretera Central, altura del centro poblado Acaya. Según los pasajeros, una de las llantas se reventó, provocando que el conductor perdiera el control, precipitándose al río.

HOSPITAL OLAVEGOYA

Los ocupantes Lucio Huacho Ichpas (24) y Mauricio Malpartida (32), lograron salir nadando hasta la orilla, siendo evacuados por los bomberos a emergencia del hospital Olavegoya, donde quedaron internados.

Se recuperaron los cadáveres de una mujer de la tercera edad y dos varones adultos; ellos fueron trasladados a la morgue, a la espera de que sus familiares puedan identificarlos. Un pasajero permanece desaparecido.