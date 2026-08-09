Detienen a dos serenos del municipio de Tacna: fueron denunciados por agresión y robo

En un amplio operativo policial, dos agentes de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Tacna fueron detenidos, la madrugada del sábado, por agresión y robo de un equipo celular. Se trata de Carlos S. y Juan M.

El denunciante B.J.O. (27) señaló que fue interceptado por dos sujetos, que vestían casaca negra, que le sustrajeron su celular, y uno de ellos lo golpeó con el codo a la altura del ojo derecho, provocándole una herida en la ceja.

PATRULLERO DE SERENAZGO

Los hechos se registraron en la avenida Billinghurst, en el centro de la ciudad de Tacna. Tras el robo, los sujetos abordaron un vehículo tipo patrullero de serenazgo y fugaron. Testigos confirmaron que eran dos serenos.

Tras la denuncia en la comisaría, la Policía acudió a la base de Seguridad Ciudadana de la comuna, en donde encontró a los serenos y se realizó la detención. Entre las pertenencias de uno de ellos se encontró el celular robado.