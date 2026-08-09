Descubren nueva especie de orquídea en el Parque Nacional Yanachaga Chemillén

¡Increíble hallazgo! Una nueva especie de orquídea fue descubierta por investigadores en los bosques montanos del Parque Nacional Yanachaga Chemillén, en la provincia de Oxapampa, en la región Pasco.

Se trata de Lepanthes ashaninka, una especie del género Lepanthes identificada al interior de esta área natural protegida por los investigadores Luis Valenzuela Gamarra (Missouri Botanical Garden) y Luis Ocupa-Horna (Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo). Los resultados fueron publicados en la revista científica internacional Phytotaxa.

La nueva especie ha sido denominada ashaninka en homenaje al pueblo indígena Asháninka, que cuenta con mayor presencia en la selva central, y en reconocimiento a su estrecho vínculo con la conservación de la riqueza natural y cultural de este territorio. Lepanthes ashaninka presenta características morfológicas que la diferencian de otras orquídeas del mismo género, lo que permitió confirmar su registro como una especie nueva para la ciencia.

Importancia del parque nacional y áreas protegidas

Este descubrimiento evidencia la importancia del Parque Nacional Yanachaga Chemillén y de las áreas naturales protegidas como espacios estratégicos para la conservación de la biodiversidad, el desarrollo de la investigación científica y la generación de conocimiento sobre el patrimonio natural del país.

Apoyo del Sernanp a investigación

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), promueve y facilita el desarrollo de investigaciones científicas que contribuyen a mejorar el conocimiento sobre las especies y ecosistemas presentes en estos espacios, fortaleciendo su gestión y conservación.