Incendio reduce a cenizas taller de fabricación de calzado en Trujillo: siniestro deja un herido

Los bomberos tuvieron que actuar rápido para apagar el fuego que consumía un taller de fabricación de calzado. El siniestro se registró este mediodía, en un local ubicado en la calle Lorenzo Farfán, distrito de El Porvenir, en la ciudad de Trujillo.

Ante el temor que las llamas alcancen viviendas aledañas, los vecinos también se sumaron a las labores de emergencia, lanzando agua, mientras otros optaron por retirar sus pertenencias. Se escucharon algunas explosiones dentro del local.

INMUEBLES CERCANOS

Tras dos horas de intenso trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio. Según información preliminar, el fuego se habría originado debido a un cortocircuito. La Policía investiga el caso para descartar que sea una venganza de los extorsionadores.

Una mujer, que sería familiar de los dueños del negocio, resultó con heridas al tratar de apagar las llamas, que lo consumió todo y redujo el taller a cenizas. Ella fue trasladada a un nosocomio cercano donde quedó internada y a las horas fue dada de alta.