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Sujeto fue asesinado a balazos cuando salía de jugar fútbol en Huaral: sería un ajuste de cuentas

Serenos lo trasladaron al hospital San Juan Bautista de Huaral. Sin embargo, los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales. Varios proyectiles impactaron en su pecho y cabeza.

Foto Perú 21



Cuando se retiraba a su domicilio tras jugar un partido de fútbol en el campo deportivo sintético Maragol's, cercano a su barrio, Edison Rojo de la Mata, un joven de 24 años, fue asesinado anoche a balazos.

Fue atacado en la puerta de salida del campo deportivo. De un auto color negro que se encontraba estacionado, bajó un sujeto y le disparó ocho veces; luego el atacante subió al carro y se marcharon.

BANDA DE EXTORSIONADORES

Serenos lo trasladaron inmediatamente al hospital San Juan Bautista de Huaral. Sin embargo, los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales. Varios proyectiles impactaron en su pecho y cabeza. 

Trascendió que la víctima tiene denuncias por drogas, tenencia ilegal de armas, robo agravado e integraría una banda de extorsionadores, por lo que la policía supone que el ataque sería por un ajuste de cuentas.


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