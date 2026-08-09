Sujeto fue asesinado a balazos cuando salía de jugar fútbol en Huaral: sería un ajuste de cuentas

Cuando se retiraba a su domicilio tras jugar un partido de fútbol en el campo deportivo sintético Maragol's, cercano a su barrio, Edison Rojo de la Mata, un joven de 24 años, fue asesinado anoche a balazos.

Fue atacado en la puerta de salida del campo deportivo. De un auto color negro que se encontraba estacionado, bajó un sujeto y le disparó ocho veces; luego el atacante subió al carro y se marcharon.

BANDA DE EXTORSIONADORES

Serenos lo trasladaron inmediatamente al hospital San Juan Bautista de Huaral. Sin embargo, los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales. Varios proyectiles impactaron en su pecho y cabeza.

Trascendió que la víctima tiene denuncias por drogas, tenencia ilegal de armas, robo agravado e integraría una banda de extorsionadores, por lo que la policía supone que el ataque sería por un ajuste de cuentas.