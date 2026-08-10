Transportistas en Ucayali acatan paro por incremento del precio de combustibles

Los transportistas de la región Ucayali iniciaron un paro en protesta por el incremento del precio del combustible. Los manifestantes se concentran en el óvalo de la avenida Sáenz Peña, mientras que otro grupo ha bloqueado un sector de la carretera Federico Basadre.

De acuerdo a testimonios recogidos por RPP Noticias, el precio de los combustibles han alcanzado los S/22 por galón en el caso del diésel, mientras que el combustible regular subió de S/16 a S/20 en algunos grifos de Pucallpa.

La situación ha provocado el aumento de las tarifas del transporte público, con pasajes que se han duplicado, afectando directamente a los usuarios. La Asociación de Griferos de Ucayali señaló que las dificultades en el abastecimiento están relacionadas con la racionalización de los despachos de combustible y aclaró que los grifos dependen de los volúmenes asignados y entregados por Petroperú, por lo que exigieron garantizar el suministro necesario.

Posición de Petroperú y llamado al Gobierno

La empresa estatal aseguró que se mantienen inventarios suficientes de diésel y gasolina en su planta de ventas de Pucallpa y que hay combustible en tránsito, atribuyendo el incremento de sus precios de lista al comportamiento de los mercados internacionales.

De acuerdo con el Frente de Defensa de Ucayali y los gremios que se han sumado a la paralización, los transportistas exigen la presencia de la presidenta Keiko Fujimori para que el Gobierno tome conocimiento directo de sus exigencias.