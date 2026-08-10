OTASS fortalece preparación de EPS del norte para proteger los servicios de agua y saneamiento ante el FEN

A fin de anticiparse a los efectos del Fenómeno “El Niño” para reducir riesgos y proteger los servicios de agua potable y saneamiento, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), fortalece la preparación de las prestadoras de Tumbes, Piura y Lambayeque para responder oportunamente ante posibles emergencias.

La estrategia incluye asistencia técnica a la Unidad Ejecutora 002 Tumbes, la EPS Grau y Epsel, así como el monitoreo de 172 componentes críticos de los sistemas de saneamiento mediante un visor georreferenciado, herramienta que permite identificar riesgos y priorizar la atención de infraestructura estratégica.

“Nuestra prioridad es que las empresas estén preparadas antes de que ocurra una emergencia. Por ello, hemos fortalecido su capacidad de respuesta, identificado los puntos más vulnerables y puesto a disposición herramientas y equipamiento para reducir riesgos, proteger la continuidad de los servicios y atender oportunamente a la población”, señaló el presidente ejecutivo del OTASS.

La preparación también incluyó la entrega de hidrojets, camiones cisterna, motobombas e insumos para el tratamiento del agua, además de simulacros, capacitación especializada y acciones para garantizar el abastecimiento alternativo. Entre enero de 2025 y mayo de 2026, se descolmataron 1 181,17 kilómetros de redes de alcantarillado, beneficiando a más de 1,3 millones de personas en las tres regiones.

Asimismo, durante 2025 se distribuyeron 75 283 metros cúbicos de agua potable para atender a 40 653 habitantes durante restricciones temporales del servicio. Este año, el OTASS, en articulación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, continuará impulsando estas acciones para fortalecer las capacidades de las prestadoras y mejorar su respuesta ante el Fenómeno “El Niño”, contribuyendo a reducir el impacto de las emergencias en la población.