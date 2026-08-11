FAP advierte posible presencia de municiones en zona donde León XIV celebrará misa en Chiclayo

La FAP alertó sobre posibles pertrechos militares en el subsuelo, mientras el Ejército inspecciona el área destinada a la ceremonia.

Ante la llegada del papa León XIV y su posterior misa en la ciudad de Chiclayo en noviembre de 2026, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) advirtió sobre los riesgos existentes en el Parque Industrial de Eten, terreno elegido para llevar a cabo la ceremonia religiosa.

La institución señaló que existe la posibilidad de que en el subsuelo permanezcan pertrechos militares y municiones sin detonar debido a las antiguas prácticas realizadas en la zona.

Ante esta advertencia, el Ejército del Perú inició labores de rastreo y evaluación para determinar si existen materiales que representen un peligro para la población. Pese a la alerta, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, descartó modificar el escenario de la ceremonia religiosa.

AÍSLAN 2.000 HECTÁREAS POR SEGURIDAD

El Gobierno Regional de Lambayeque dispuso el aislamiento de 2.000 hectáreas del predio de Eten para impedir el ingreso de personas a los sectores considerados de mayor riesgo. Personal especializado del Ejército continúa con la inspección del perímetro y realiza labores de rastreo de manera permanente.

Jorge Pérez Flores señaló que el proceso de evaluación continuará sin interrupciones y que el perímetro restringido no será utilizado durante la misa. “La sugerencia es que el proceso de evaluación no se detenga. Ya el Ejército está trabajando ahí 24/7”, sostuvo.

MISA TENDRÁ CAPACIDAD PARA 1,5 MILLONES DE PERSONAS

A pesar de las advertencias de la FAP, las autoridades regionales ratificaron que la misa papal no será suspendida ni trasladada. El área destinada para la ceremonia de aproximadamente 1.000 hectáreas se encuentra fuera del perímetro restringido y, según la administración regional, cuenta con el espacio suficiente para recibir a la multitud.