¿Terminaste la universidad? ONP ofrece curso gratis, prácticas pagadas y doble certificación

¿Acabas de terminar la universidad y buscas una oportunidad para fortalecer tu CV e iniciar tu experiencia profesional? La Oficina de Normalización Previsional (ONP) abrió hasta el viernes 14 de agosto las inscripciones para su primer Curso de Extensión Universitaria Previsional (CEUP), una capacitación 100 % gratuita que busca formar a una nueva generación de especialistas y brindar a los jóvenes la oportunidad de iniciar una línea de carrera en dicha materia.

Los participantes con mejores resultados podrán acceder, por orden de mérito, a una de las 30 vacantes del Programa de Fortalecimiento de Prácticas (PFP), que contempla prácticas profesionales remuneradas en la ONP, capacitación especializada y doble certificación.

¿Quiénes pueden postular?

El CEUP está dirigido a egresados universitarios de las promociones 2025-II y 2026-I de las carreras de Derecho, Administración, Economía, Ingeniería y especialidades afines, que pertenezcan al tercio superior y tengan como máximo seis meses de haber culminado sus estudios.

El curso se desarrollará de manera 100 % virtual, tendrá una duración de 16 horas académicas y será completamente gratuito. Además, contará con vacantes ilimitadas, lo que permitirá que un mayor número de jóvenes de todo el país que cumplan con los requisitos puedan participar.

Los participantes recibirán formación especializada, para que puedan conocer y comprender el funcionamiento del Sistema Previsional Peruano, así como los principales desafíos vinculados a la protección social y la gestión de pensiones.

De las aulas a la experiencia profesional

Al finalizar el CEUP, los participantes con mejor desempeño podrán continuar con el Programa de Fortalecimiento de Prácticas (PFP). Por orden de mérito, serán seleccionados 30 jóvenes para realizar prácticas profesionales remuneradas en diferentes áreas de la ONP.

Esta segunda etapa comprende, además, un programa de formación especializada de 90 horas académicas, que permitirá a los participantes fortalecer sus competencias profesionales y obtener una doble certificación de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) y de una universidad de reconocido prestigio.

El presidente ejecutivo de la ONP, Gastón Remy Llacsa, manifestó que con esta primera edición esperan acercar a los jóvenes al mundo previsional y brindarles herramientas para que puedan desarrollar una carrera profesional con propósito. “Necesitamos nuevas generaciones de especialistas preparados para responder a los desafíos que enfrenta el Sistema Previsional Peruano”, señaló.

¿Cómo inscribirse?

¡Atención a las fechas! Las inscripciones y participación son completamente gratuitas y estarán abiertas hasta el viernes 14 de agosto. Los jóvenes que cumplan con los requisitos podrán consultar las bases, revisar el cronograma y participar a través de la página oficial de la ONP:

https://www.gob.pe/institucion/onp/campañas/143470-curso-de-extension-universitaria-previsional-ceup

De esta manera, la ONP entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, busca ofrecer nuevas oportunidades para que los jóvenes profesionales se especialicen en un campo de gran importancia para el país.