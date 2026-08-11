¡Piura tiembla! Reportan tres sismos en menos de una hora en Sechura

Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que los movimientos telúricos comenzaron a las 3:00 a. m. de este martes.

Tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado el último lunes 10 de agosto en Colombia, que dejó más de 110 personas fallecidas, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que durante la madrugada de este martes 11 de agosto se registraron tres sismos en Piura.

De acuerdo con los datos compartidos por el IGP, los movimientos telúricos tuvieron como epicentro la provincia de Sechura, donde los pobladores sintieron tres sismos en menos de 60 minutos.

¿EN QUÉ MOMENTO SE REGISTRARON LOS SISMOS?

El primer sismo se registró a las 3:00 a. m., con una magnitud de 4.9. El segundo movimiento ocurrió a las 3:02 a. m., con una magnitud de 4.0, mientras que el tercer sismo se produjo a las 3:45 a. m., con una magnitud de 4.1, generando preocupación entre los residentes de la zona.

Pese a los continuos movimientos telúricos, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú pidió a los pobladores de Piura y de otras regiones de la costa peruana mantener la calma y descartó la posibilidad de un tsunami.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas, estantes u otros objetos que puedan desprenderse o caer.

Asimismo, se aconseja evacuar de manera ordenada hacia zonas seguras previamente identificadas. En caso de no poder salir del inmueble, es importante ubicarse cerca de columnas o muros estructurales y contar con una mochila de emergencia equipada con artículos de primera necesidad.