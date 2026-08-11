Transportistas paralizan el Cono Norte de Arequipa con bloqueos y quema de llantas

La paralización de seis concesionarias del Sistema Integrado de Transportes (SIT) generó este martes complicaciones en distintos puntos del Cono Norte de Arequipa, donde los conductores bloquearon el paso de unidades informales y quemaron llantas en protestas.

Una de las razones fundamentales ante estos actos que ha dejado con la suspensión del servicio formal y miles de pasajeros varados es la reducción del pasaje urbano de S/1.30 a S/1, medida dispuesta por la Municipalidad Provincial de Arequipa.

La situación afectó principalmente a escolares y trabajadores que buscaban llegar a sus centros de estudio y labores. Aunque la Gerencia Regional de Educación de Arequipa dispuso posteriormente la suspensión de las clases.

PROTESTAS AFECTPO A ESCOLARES Y TRABAJADORES

Los conductores y propietarios de las concesionarias cuestionaron la reducción de la tarifa y acusaron a la alcaldesa Ruccy Oscco de incurrir en “populismo y abuso”. Como parte de la protesta, impidieron la circulación de unidades informales en algunas rutas, lo que agravó la falta de transporte en diversos sectores de la ciudad.

El gerente regional de Educación, Marco Choque, explicó que la suspensión de las labores escolares fue dispuesta a las 7:45 de la mañana y publicada minutos después en los canales oficiales. “Entendemos que para muchos la decisión es tardía y esto obedece también a que la paralización ha ido evolucionando y ayer no ha tenido la fuerza que se viene adoptando de manera progresiva", indicó.

USUARIOS ENFRENTAN FALTA DE TRANSPORTE

Por otro lado, la ausencia de buses formales provocó largas esperas en los paraderos y obligó a los pasajeros a utilizar vehículos informales para desplazarse. Estas unidades aprovecharon la alta demanda y llegaron a cobrar tarifas de hasta S/4 por trayectos cortos, según los usuarios afectados.