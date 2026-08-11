Policía amamanta a bebé abandonado en Arequipa: recién nacido fue hallado dentro de una bolsa

Un recién nacido fue hallado abandonado debajo de una plancha de triplay dentro de un terreno deshabitado en la asociación Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de Cerro Colorado, en la ciudad de Arequipa.

El hallazgo ocurrió luego de que el vecino Gustavo Llaique escuchara el llanto del bebé y descubriera una bolsa de mercado amarrada que contenía al menor envuelto en una colcha mojada y con el cordón umbilical aún adherido. Tras llevarlo a su vivienda junto a su padre, contactaron al personal de serenazgo, quienes trasladaron al pequeño a la Comisaría de Familia.

​Durante su permanencia en la dependencia policial, las efectivas procedieron a limpiarlo y una agente de la institución decidió amamantarlo para alimentarlo. Posteriormente, las autoridades dispusieron el traslado del menor hacia el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza para evaluar su estado general de salud.

​Evaluación médica y situación legal

​Al ingresar al establecimiento de salud, los especialistas registraron que el bebé pesaba 3 kilos con 750 gramos y medía 52 centímetros, por lo que quedó internado en el área de Neonatología bajo observación. El menor fue inscrito temporalmente con el nombre de Ricardo Lorenzo Honorio Delgado para facilitarle el acceso a la atención médica y al Seguro Integral de Salud (SIS).

​El director adjunto del Hospital Honorio Delgado, José Tanco Urday, explicó que los profesionales de la salud esperan los resultados de los exámenes antes de otorgarle el alta médica y verificar que alcance las condiciones adecuadas. En tanto, las investigaciones policiales continúan para dar con los responsables del abandono, mientras el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer evalúan las medidas de protección y la posibilidad de trasladar al menor a un albergue.