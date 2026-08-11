Reniec atenderá sábados e impulsa trámites virtuales por Elecciones Regionales y Municipales

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que volverán las atenciones durante los sábados hasta las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se desarrollarán el 4 de octubre. A pesar del recorte presupuestal, la entidad registral reforzará su atención y abrirá las puertas al público en diferentes agencias a nivel nacional ante la proximidad de los comicios.

La institución exhorta a los ciudadanos revisar las fechas y horarios de atención en sus redes y plataformas oficiales. Asimismo, las gestiones que podrán realizar en las sedes habilitadas de Reniec. Estas acciones forman parte de la labor de documentación que realiza la institución con el objetivo de que los peruanos se encuentren identificados antes y después de las elecciones.

¿Cuáles son los trámites que ofrecerá Reniec los sábados?

Reniec informa que ofrecerá diversos trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI), como duplicados, renovaciones y entrega de DNI. Los tramites y servicios de registros civiles continuará de lunes a viernes en el horario regular.

La entidad recomienda a los ciudadanos realizar el pago antes de acudir a una agencia o previo al trámite virtual. Esta gestión lo pueden hacer por medio de Yape, agente BCP, Banco de la Nación o Págalo.pe

Si ya se realizó el trámite del DNI. Reniec insta a los usuarios a verificar si su documento ya se encuentra listo para recojo antes de acudir a alguna sede. Para ello, deben ingresar a la página web oficial de la entidad a través de este ENLACE, colocar su número de DNI o de solicitud y comprobar que el estado de trámite de su documento figure al 100% para el recojo.

Tramítalo vía web y sin salir de casa

La Institución impulsa los trámites virtuales en sus plataformas digitales, con el fin de evitar aglomeraciones en agencias. Los servicios habilitados en la web son: duplicado o renovación del DNI, emisión de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio o defunción, consulta de estado de trámite de DNI, rectificación del estado civil de soltero a casado, entre otros. Conoce todos los trámites en este ENLACE.