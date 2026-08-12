Incendios forestales golpean Cusco: dos personas murieron y 1 500 hectáreas fueron afectadas

Las provincias de Cusco enfrentan un promedio de dos a tres incendios forestales diarios. Las autoridades intensifican las labores de respuesta tras reportarse 83 siniestros en lo que va del año.

Según lo informado por Miguel Oscco Abarca, director de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad, Cusco registra 83 incendios forestales en lo que va del año, con un saldo de dos personas fallecidas y alrededor de 1 500 hectáreas afectadas, siendo un riesgo latente para distintas provincias de la región.

La primera víctima mortal se registró en el distrito de Yanatile, provincia de Calca, donde un adulto mayor perdió la vida cuando intentaba controlar el fuego que se había originado tras realizar una quema en su terreno. El segundo fallecimiento ocurrió en Colquepata, provincia de Paucartambo, donde una persona murió intoxicada por el humo en similares circunstancias.

Pese al número de incendios, la cantidad de hectáreas afectadas es considerablemente menor a la registrada durante el mismo periodo de 2025, cuando se habían reportado unas 12 500 hectáreas dañadas, actualmente se atienden entre dos y tres veces por día principalmente en las provincias de La Convención y Quispicanchi.

REFUERZAN BRIGADAS PARA CONTROLAR INCENDIOS

Oscco explicó que la reducción de áreas afectadas responde, en parte, al fortalecimiento de las acciones de respuesta frente a los incendios forestales. Actualmente, Cusco cuenta con cerca de 600 brigadistas comunales, a los que se suman más de 1 500 brigadistas capacitados durante 2025.

Asimismo, destacó que este despliegue permite atender con mayor rapidez las emergencias y evitar que el fuego se extienda hacia zonas de mayor riesgo. Sin embargo, advirtió que las quemas realizadas por pobladores continúan siendo una de las principales causas de estos siniestros.

INVESTIGAN INCENDIO REGISTRADO EN MACHU PICCHU

Respecto al incendio ocurrido en el sector Cerro Poques, en Machu Picchu, Oscco señaló que el fuego habría sido provocado por pobladores de la zona. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que se inició el siniestro que podrían contemplar hasta ocho años de prisión.