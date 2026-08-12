Pescadores de Pisco recibirían apoyo ante posibles efectos del Fenómeno El Niño

Pescadores de Pisco buscan ser incluidos en las acciones de prevención ante la posible llegada del Fenómeno El Niño.

Tras una reunión de trabajo entre autoridades locales y representantes del Gobierno, las principales organizaciones pesqueras de Pisco expusieron sus preocupaciones ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño y plantearon la necesidad de adoptar medidas preventivas.

El alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, recibió al ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, para analizar la situación del sector pesquero y evaluar alternativas que permitan reducir los posibles impactos del fenómeno climático sobre los trabajadores dedicados a esta actividad.

Además, también se destacó la importancia de anticipar acciones frente a eventuales cambios en las condiciones del mar y del clima, debido a que estas variaciones podrían afectar directamente las labores de los pescadores y sus organizaciones.

TRABAJO CONJUNTO CON ORGANIZACIONES PESQUERAS

Las autoridades coincidieron en la necesidad de mantener una coordinación permanente con las organizaciones pesqueras para conocer sus principales necesidades y establecer medidas que permitan reducir los riesgos ante la llegada del Fenómeno El Niño.

En ese sentido, se planteó que los representantes del sector sean incluidos en las acciones de prevención que se implementen, considerando que las alteraciones en las condiciones marítimas pueden generar dificultades para el desarrollo normal de sus actividades.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Por otro lado, la reunión también permitió trasladar las demandas de los pescadores directamente al Ministerio de la Producción. Con ello, se busca abrir un espacio de coordinación para evaluar posibles medidas de apoyo frente a los efectos que podría generar el fenómeno climático.