Tacna: colegios suspenden actividades presenciales por alerta ante fuertes vientos

Autoridades educativas pidieron a los directores verificar la infraestructura de los colegios y reportar cualquier afectación.

Debido a los fuertes vientos registrados en la región de Tacna, la Dirección Regional de Educación de Tacna dispuso la suspensión de las clases presenciales este miércoles 12 de agosto en los colegios públicos y privados de la ciudad

Según informó la entidad, la decisión responde a una medida de carácter preventivo debido a las variaciones del tiempo y tiene como objetivo salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y demás trabajadores de las instituciones educativas.

Ante esta situación, los colegios deberán garantizar la continuidad del servicio educativo mediante clases remotas, de acuerdo con sus condiciones y posibilidades. Las autoridades educativas exhortaron a los directores a adoptar las medidas necesarias para evitar riesgos.

COLEGIOS DEBERÁN EVALUAR INSTALACIONES

La Dirección Regional de Educación también dispuso que los directores evalúen el estado de la infraestructura de sus respectivos colegios y coordinen las labores de limpieza que sean necesarias ante posibles afectaciones ocasionadas por los fuertes vientos.

En caso de detectarse daños, estos deberán ser comunicados oportunamente a las autoridades. Asimismo, se deberá aplicar la ficha de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), según corresponda.

REPORTES ANTES DE INICIO DE JORNADAS

Por otro lado, los responsables de las instituciones educativas deberán realizar los reportes correspondientes antes del inicio de la jornada escolar. Esta información permitirá a las autoridades evaluar las condiciones de los establecimientos y determinar las acciones necesarias.