Tragedia en Huancayo: niño de un año muere tras ser atropellado por su tío

El conductor fue detenido por la Policía y es investigado por su presunta implicación en el delito de homicidio culposo.

Tras ser atropellado accidentalmente por una camioneta conducida por su tío en Huancayo, un niño de un año y cuatro meses murió. El hecho ocurrió alrededor de las 7:20 p. m. en las inmediaciones del pasaje Mendoza y la avenida Palián.

Según información policial, Saúl Tincopa Pacheco, de 25 años, encendió y puso en movimiento la camioneta de placa BBI-406, que utilizaba para realizar servicio de colectivo, sin advertir que su sobrino se encontraba cerca del vehículo. El conductor señaló que sintió como si hubiera pasado sobre una pequeña elevación y, al detenerse para verificar, encontró al menor debajo de la zona de la llanta posterior izquierda.

MENOR MURIÓ EN HOSPITAL

Tras percatarse de lo ocurrido, el conductor alertó a su hermana y madre del niño, Gisela Tincopa. El menor fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, donde ingresó aproximadamente a las 7:45 p. m. Sin embargo, llegó sin signos vitales debido a la gravedad de sus lesiones.

La madre declaró ante las autoridades que el conductor no habría advertido que el pequeño lo había seguido hasta las inmediaciones de la camioneta antes de que esta comenzara a desplazarse.

CONDUCTOR FUE DETENIDO

Por otro lado, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Saúl Tincopa para realizar las diligencias correspondientes por su presunta implicación en un caso de homicidio culposo, donde el caso quedó a cargo de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT).