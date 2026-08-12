Rescatan a gatito que quedó atrapado en un árbol de más de 20 metros durante cuatro días

Un gatito tricolor de tres años llamado "Goliat" fue rescatado tras permanecer atrapado durante cuatro días en la copa de un árbol a más de 20 metros de altura, en la urbanización Luren, en la provincia de Ica.

Ante la imposibilidad de que el animal descendiera por sus propios medios y tras varios intentos fallidos por ponerlo a salvo, los vecinos expresaron su preocupación debido a que el felino no contaba con acceso a agua ni comida durante ese periodo, según informó diario Correo.

Por ello, miembros de la Asociación Misión Rescate Animal se sumaron a las labores de auxilio junto a efectivos del grupo Los Halcones del Escuadrón de Emergencia de la Región Policial Ica. Los equipos coordinaron diversas maniobras en el lugar para acceder a la zona más elevada del árbol donde se encontraba el felino.

Despliegue del operativo y puesta a salvo

El procedimiento de rescate tomó varias horas de trabajo continuo debido a la complejidad del terreno y la altura. Para aproximarse a Goliat, los agentes de la Policía Nacional debieron escalar la estructura del árbol y podar varias ramas que obstaculizaban el paso, abriendo un acceso directo hacia el punto donde se hallaba la mascota.

Como acción preventiva durante las maniobras, los efectivos colocaron una sábana extendida en la base del árbol para amortiguar una eventual caída accidental del animal. Finalmente, los rescatistas lograron alcanzar a Goliat y trasladarlo de regreso a tierra firme, concluyendo las labores de auxilio en la zona.