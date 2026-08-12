Alrededor del 70% de viviendas en Arequipa podría colapsar ante un terremoto de magnitud 8

Entre los factores identificados se encuentra la construcción de nuevas viviendas sin supervisión profesional, así como la expansión desordenada de la ciudad.

Alrededor del 70% de las viviendas de Arequipa estaría en riesgo de colapsar ante un terremoto de magnitud 8 o superior, debido principalmente a la antigüedad de algunas construcciones y al crecimiento urbano desordenado, informó José Carrera Paulette, responsable del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Según explicó el funcionario, esta estimación forma parte de una evaluación técnica realizada en la región. Entre los factores identificados se encuentra la construcción de nuevas viviendas sin supervisión profesional, así como la expansión desordenada de la ciudad. El centro histórico de Arequipa es uno de los sectores con mayor vulnerabilidad, debido a que varios predios tienen más de 50 años y requieren trabajos de mantenimiento.

SIMULACRO

Carrera señaló que, como parte de las acciones de preparación ante un eventual sismo, este viernes 14 de agosto se realizará el simulacro nacional de sismo a las 3 de la tarde. La Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y el COER Arequipa vienen coordinando el ejercicio con los gobiernos locales y las instituciones de primera respuesta.

Durante el simulacro se evaluará la capacidad de respuesta de autoridades, instituciones y población frente a un escenario de sismo y los peligros asociados. Para este ejercicio se han establecido tres puntos focales: la asociación Nueva Tiabaya, en el distrito de Tiabaya; el fundo Tahuaycani, en Sachaca; y Nueva Estrella APIAR, en Yura.