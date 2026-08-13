Operativo “Rastrillaje 2026” en Piura: capturan requisitoriados, extorsionadores y recuperan autos robados

La Policía Nacional, con el apoyo del Ejército Peruano y la Fiscalía, desarrolló el operativo "Rastrillaje 2026" en distintos sectores de la provincia de Sullana, región Piura, a fin de prevenir la comisión de delitos y reforzar la seguridad ciudadana.

Entre los principales logros de la jornada realizada anoche destaca la desarticulación de la organización criminal "Los Malditos de la Esperanza de Trujillo", integrada por tres personas implicadas en el delito de extorsión, secuestro y sicariato.

INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS

También lograron la detención de tres personas por violencia contra la autoridad, quienes portaban explosivos, y recuperaron cuatro autos robados. Asimismo, se logró la captura de varias personas con requisitorias vigentes por diversos delitos.

El operativo contó con la participación de 200 policías, 20 militares y dos fiscales. Esta acción reafirma el compromiso del sector Interior para continuar ejecutando este tipo de intervenciones estratégicas de manera sostenida en la región Piura.