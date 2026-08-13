Lobo de mar sorprende al recorrer las calles de Ilo en busca de comida

La presencia del animal generó sorpresa entre los transeúntes, quienes alertaron a las autoridades sobre el inusual hecho.

Una inusual situación se registró en la ciudad de Ilo, en el departamento de Moquegua, donde un pequeño lobo marino salió del mar y llegó hasta una de las calles de la ciudad en busca de alimento.

El animal llamó la atención de los transeúntes, quienes alertaron sobre su presencia. Según se informó, la escasez de alimento asociada al Fenómeno El Niño habría obligado a estos animales a desplazarse fuera de su hábitat habitual en busca de comida.

INTERVENCIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO

Ante esta situación, personal de Serenazgo de la ciudad se hizo presente para auxiliar al animal e intentó devolverlo a su hábitat natural utilizando carnada de pescado. “Lo que hizo el personal de serenazgo en este caso fue conseguir carnada y enseñarle ya hacerle que le siga hasta devolverlo al mar”, indicó el efectivo municipal.

Por otro lado, la municipalidad anunció que tomará medidas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse y garantizar que el animal permanezca seguro dentro de su hábitat natural.