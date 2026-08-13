Conductor muere tras despiste y volcadura de cisterna en una carretera de Moquegua

Un chofer de nacionalidad boliviana murió tras el despiste y vuelco de una cisterna, a la altura del kilómetro 1,175 de la carretera Panamericana Sur, en el tramo de la vía de Moquegua a Ilo.

El accidente ocurrió la tarde de ayer; trascendió que el conductor habría perdido el control de la unidad al ingresar a una curva muy cerrada, terminando el vehículo con las llantas arriba.

ACEITE DE SOJA

La víctima fue identificada como Edwin Q. (35), cuyo cuerpo quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina. Los bomberos que trabajaron varias horas para recuperar el cadáver.

La cisterna transportaba aceite de soja con destino al puerto de Ilo. Tras el accidente, el vehículo derramó el producto, generando riesgo para los otros vehículos que transitaban por la zona.