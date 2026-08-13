Policía mata de un balazo en la cabeza a su enamorada en Huancayo: agente se encuentra prófugo

Una joven estudiante identificada como María Jurado (24) murió anoche tras recibir un disparo en la cabeza; el suceso se registró en un inmueble de la cuadra 12 del jirón Torre Tagle, en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo.

El presunto autor del asesinato sería su pareja, el efectivo policial Juan C. J., quien tras el suceso fugó del lugar, y en estos momentos es intensamente buscado por las autoridades. El agente prestaría servicio en el Escuadrón Verde.

INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA

Sus familiares exigieron una investigación exhaustiva y que no exista encubrimiento dentro de la policía. También pidieron que les devuelvan las pertenencias de la joven, que, según denunciaron, permanecían en el inmueble del sujeto.

La joven estaba por culminar la carrera de Ingeniería Industrial. Las autoridades realizan las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen, ubicar al efectivo policial y determinar responsabilidades en este caso, informa Correo.