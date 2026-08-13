Se agudiza paro en Ucayali por escasez de combustible: continúan largas colas en los grifos

Continúa, por cuarto día consecutivo, el paro regional en Ucayali; largas colas se pueden apreciar en los grifos de la ciudad de Pucallpa debido a la escasez de combustible. La medida de fuerza fue convocada por gremios de transportistas y diferentes asociaciones.

Esta mañana, choferes de mototaxis y otros vehículos señalaron que están haciendo cola desde la madrugada en los grifos y hasta el momento no logran ser atendidos. Responsables de las estaciones de servicio señalaron que no llegan las cisternas para abastecerlos.

BLOQUEO DE CARRETERAS

Algunos gremios de transportistas anunciaron que suspenden la protesta tras reunirse con representantes de los grifos y la Cámara de Comercio; pero el Frente de Defensa de Ucayali señaló que mantiene el protesta y que continúan los bloqueos de vías.

Trascendió que el desabastecimiento también está relacionado con las dificultades para trasladar combustible hacia Pucallpa. En Aguaytía, provincia de Padre Abad, se mantiene el bloqueo de carreteras de acceso a la región; hay varias cisternas varadas.