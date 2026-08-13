Huaico deja cientos de vehículos varados tras bloquear carretera Perené–Pichanaki

Algunos pasajeros tuvieron que cruzar caminando el tramo afectado para continuar su viaje y llegar a sus destinos.

A raíz de las intensas lluvias que han provocado la caída de un huaico que cubrió la vía con piedras, lodo y gran cantidad de material, el tránsito permanece completamente restringido en la carretera Perené–Pichanaki, a la altura del sector Boca Tigre.

La emergencia se registró desde aproximadamente las 8:00 p. m. del miércoles, dejando a cientos de vehículos varados en ambos sentidos de la carretera. Entre los afectados se encuentran buses interprovinciales que partieron desde Satipo con destino a Lima y otras ciudades.

PASAJEROS CRUZAN CAMINANDO ZONA AFECTADA

La interrupción de la vía ha generado largas esperas entre conductores y pasajeros, quienes permanecen a la espera de que se retire el material y se rehabilite el tránsito.

Ante la necesidad de continuar con sus viajes, algunos pasajeros optaron por cruzar caminando el tramo afectado, incluso cargando sus pertenencias para poder avanzar hacia sus destinos.

PIDEN MAQUINARIA PARA LIMPIAR LA CARRETERA

Por otro lado, los transportistas y usuarios afectados solicitaron la intervención urgente de Provías Nacional para enviar maquinaria pesada y retirar las piedras, lodo y demás material acumulado sobre la carretera.