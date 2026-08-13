Keiko Fujimori supervisa jornada de vacunación contra el dengue en Tumbes

Durante su sexto viaje al interior del país, Fujimori supervisará medidas frente a posibles emergencias asociadas al fenómeno El Niño.

Como parte de los trabajos de prevención ante posibles emergencias climáticas, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó este jueves 13 de agosto a la región de Tumbes como parte de su recorrido por diferentes zonas del país, participando en las jornadas de vacunación contra el dengue.

Durante su visita, Fujimori estará acompañada por el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, y el ministro de Salud, Luis Dyer. Una de sus primeras actividades será acudir a la institución educativa José Lishner Tudela, donde se desarrollará la jornada de vacunación contra el dengue.

SUPERVISARÁ TRABAJOS EN EL RÍO TUMBES

La presidenta también verificará los trabajos de limpieza y descolmatación del río Tumbes, ejecutados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), labores que buscan reducir el riesgo de desbordes y proteger las zonas cercanas al cauce.

La supervisión forma parte de las acciones preventivas frente a posibles emergencias asociadas al fenómeno El Niño, especialmente en las regiones del norte del país.

SEXTO VIAJE DESDE QUE ASUMIÓ EL CARGO

Por otro lado, a su llegada a Tumbes, Fujimori fue recibida por representantes de la Fuerza Aérea del Perú, el gobernador regional y congresistas de Fuerza Popular de la región en lo que es su sexto viaje al interior del país.