Joven con discapacidad denuncia que le negaron ser donante de órganos en Reniec

El ciudadano cuestionó el presunto trato discriminatorio que recibió durante su atención en una oficina de Reniec en Arequipa.

Un joven con discapacidad motora denunció haber recibido un presunto trato discriminatorio en una oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Arequipa, cuando acudió a renovar su DNI y registrar su voluntad de ser donante de órganos.

El ciudadano identificado como Gonzalo Raúl Peña Calienes, conocido en redes sociales como “Chalito Calienes”. Según relató en un video publicado en sus redes sociales, una trabajadora le habría indicado que, debido a su discapacidad, no podía figurar como donante de órganos. “Tú no puedes ser donador de órganos por tu discapacidad, voy a poner un no”, habría señalado la trabajadora, según el testimonio del joven.

JOVEN CUESTIONÓ DECISIÓN DE LA TRABAJADORA

Calienes contó que cuestionó la respuesta de la funcionaria y pidió que se respetara su voluntad de ser donante. Asimismo, afirmó que durante la atención también se habría cuestionado la clasificación de su discapacidad y que le sugirieron que debía figurar como una discapacidad mental.

El joven aseguró que la situación le generó malestar y frustración. “Me sentí mal, especial, frustrado”, manifestó en el video difundido en redes sociales.

RENIEC OFRECIÓ DISCULPAS

Por otro lado, ante la denuncia, Reniec informó que tomó contacto con el ciudadano y le expresó sus disculpas por la experiencia que habría vivido, asimismo, la entidad señaló que coordinó con el joven para la realización de su trámite de DNI, garantizando el correcto registro de su voluntad respecto a la donación de órganos.