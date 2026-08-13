Fuertes vientos causaron daños en colegio de La Libertad: alertan que estudiantes están en peligro

Tania Sánchez, directora del colegio 81645, del centro poblado Chuite, distrito de Sinsicap, provincia de Otuzco, en la región La Libertad, denunció que la escuela sufrió serios daños debido a los fuertes vientos registrados los últimos días.

Dijo que el techo de los baños se vino abajo por el violento ventarrón ocurrido el último martes 11 de agosto. Gracias a la intervención de un profesor, no hubo personas afectadas; otros sectores de la institución educativa también están en riesgo.

ESTUDIANTES EN PELIGRO

Señaló que han pedido ayuda a diversas autoridades municipales y regionales para solucionar el problema, pero derivan el caso a otras entidades y al final no obtienen ninguna respuesta concreta que mejore la infraestructura del colegio.

"La situación que estamos atravesando en el colegio es muy difícil, sobre todo por la seguridad de los niños. Y es que los estudiantes son los que más peligro corren y podría haber un accidente en cualquier momento", dijo la directora Sánchez a RPP.