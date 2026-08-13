Granizada y nevada afectan cultivos en Ayacucho: comuneros piden ayuda a las autoridades

Varias comunidades de los distritos de Tambo y Chungui, en la provincia de La Mar, región Ayacucho, amanecieron cubiertas de nieve, que afectó los cultivos de papa, haba y maíz, situación que pone en riesgo la economía de numerosas familias.

“La intensa nevada cubrió nuestros cultivos y los animales se quedaron sin pasto. Las familias vivimos de la agricultura y la ganadería, por eso estas pérdidas significan un golpe muy fuerte para nuestra economía”, indicó un preocupado dirigente.

PERSONAL TÉCNICO

Los comuneros solicitan la intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) piden enviar personal técnico a las zonas afectadas para que realicen una exhaustiva evaluación de los daños en cultivos, ganado y viviendas.

Los damnificados esperan que las autoridades adopten medidas de atención y apoyo inmediatas, debido a que la continuidad de las bajas temperaturas, nevadas y granizadas podría agravar las pérdidas económicas en los próximos días.