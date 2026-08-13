Reniec atenderá este sábado 15 de agosto en más de 100 sedes a nivel nacional: conoce sedes y horarios

Varias sedes de Reniec ubicadas en Lima, Amazonas, Áncash, Arequipa y otras regiones del Perú atenderán este sábado 15 de agosto para trámites y recojo de DNI.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atenderá este sábado 15 de agosto en más de 100 oficinas ubicadas en diferentes regiones del país y el domingo 16 de agosto en solo 3 agencias, 2 ubicadas en Lima y una en Puno. En dichas sedes, los ciudadanos podrán realizar trámites y recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Ante ello, Reniec insta a los ciudadanos a revisar la relación de sedes habilitadas durante estas fechas, además de los horarios exactos de atención, con el fin de evitar contratiempos y planificar su visita. A continuación, conoce la información al respecto.

Sedes del Reniec que atenderán este sábado 15 de agosto

Este sábado 15 de agosto, la entidad abrirá sus puertas al público en varias oficinas de 08:15 a.m. a 12:45 p.m. Otras sedes atenderán de 08:30 a.m. a 12.45 p.m., mientras que algunas ampliarán su horario hasta la 1.00 p.m.

Las oficinas se encuentran en Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali.

Asimismo, Reniec informó que el domingo también atenderá en 3 sedes, una ubicada en el Jirón Nicolás de Piérola N° 545, Lima; otra, en la avenida San Luis N° 1673 Urb. Jacaranda II, San Borja y otra en Plaza de Armas S/N, Punto de Atención Permanente Crucero.

Conoce la lista completa de sedes y turnos de atención en este ENLACE (https://docs.google.com/spreadsheets/d/19cDp_7ltkZ2HiFgSOYRbTVDqaw6gF9QL7p1_M2tmDmg/edit?gid=0#gid=0).